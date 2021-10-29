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Авиакомпании США попросили Госдеп обеспечить право на пролеты над РФ

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Организация Airlines for America, которая объединяет американских авиаперевозчиков, обратилась к Госдепартаменту США с просьбой обеспечить права на пролет над воздушным пространством России. Об этом сообщило в четверг, 28 октября, Reuters со ссылкой на письмо, направленное в ведомство.

«Многим авиакомпаниям США необходимы дополнительные права для пролета над воздушным пространством России, чтобы удовлетворить потребности рынка», — говорится в письме.

Уточняется, что без дополнительных прав авиаперевозчики «будут вынуждены осуществлять альтернативные, неэффективные маршруты, что приводит к штрафам за отставание от расписания, техническим остановкам, чрезмерным выбросам CO2».

17 апреля 2021 года Федеральное авиационное управление (FAA) США выпустило две воздушные директивы-извещения, в которых рекомендовало американским авиакомпаниям с особой осторожностью совершать полеты над некоторыми районами России и Украины. Особую осторожность рекомендовано соблюдать при полетах «в, из, в пределах или над» районами полетной информации Киева, Днепра и Симферополя, а также в расположенных в пределах 100 морских миль от них областях РПИ Москвы и Ростова-на-Дону, уточняет ТАСС.

Организация Airlines for America объединяет крупнейших пассажирских и грузовых американских авиаперевозчиков. В частности, в нее входят такие компании, как American Airlines, Delta Airlines, FedEx Corp, United Parcel Service и другие.

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