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Эксперты обнаружили раскол стран — членов G20 в подходе к изменению климата

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Существует огромный разрыв между обязательствами и фактическими достижениями стран G20 в области борьбы с изменением климата. Об этом «Известиям» заявил исполнительный вице-президент Института международных отношений IAI (Италия) Этторе Греко.

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«Этот разрыв еще больше увеличился из-за недавно возникших трудностей, связанных с реализацией «зеленого» перехода в сроки, согласованные в Парижском соглашении. Риск состоит в том, что те страны, которые сильно отстают от графика, могут оказаться в тупике. В частности, это относится к Китаю, но и в самих западных странах некоторые меры, направленные на смягчение последствий изменения климата, встречают растущее сопротивление», — сказал «Известиям» эксперт.

По его словам, итальянское председательство при поддержке ЕС упорно работало над тем, чтобы убедить членов G20 увеличить свою финансовую поддержку наименее развитым странам и сподвигнуть их тем самым к активным действиям.

Напомним, члены G20 по-прежнему расходятся во мнении, когда мир сможет сократить выбросы парниковых газов до нуля и стать климатически нейтральным. В то время как Европа ставит целью 2050 год, Россия и Китай — 2060-й, а Индия как развивающая страна вовсе не берет на себя подобные обязательства.

Как заявил «Известиям» председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий, странам «большой двадцатки» будет важно обсудить, как достичь единой климатической цели с учетом региональных особенностей стран.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Мир во всем Риме: о чем будут говорить лидеры G20

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