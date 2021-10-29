Проценко назвал вероятный срок повторного заражения COVID-19

Риск повторно заболеть коронавирусом появляется через шесть месяцев, заявил в четверг, 28 октября, главврач столичной больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

«У нас сейчас есть понимание, что риск заболеть повторно болеющему человеку появляется через шесть месяцев», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

В этой связи гражданам, которые уже перенесли данное заболевание, рекомендовано вакцинироваться спустя полгода, добавил Проценко. Он уточнил, что в обратном случае пациент рискует снова заболеть.

Кроме того, главврач больницы в Коммунарке напомнил, что вакцинация является подготовкой иммунной системы ко встрече с вирусом. При этом он уточнил, что подавляющее число пациентов московской больницы являются невакцинированными гражданами.

Ранее в этот день директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что иммунизация российским препаратом «Спутник V» и ревакцинация его назальной формой могут защитить пациента от заболевания коронавирусом в принципе.

25 октября врач-эпидемиолог Эдуард Шунков рассказал «Известиям», что если затянуть с ревакцинацией, то есть риск заболеть COVID-19. Эксперт уточнил, что ревакцинацию необходимо будет проходить раз в полгода, так как иммунитет после введения вакцины от коронавируса обычно сохраняется именно на этот период.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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