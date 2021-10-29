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Названы симптомы дефицита витамина D в организме

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Специалисты назвали малоизвестные симптомы, по которым можно определить низкий уровень содержания витамина D в организме, сообщается на сайте MedikForum.

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По словам экспертов, на недостаток витамина могут указывать различные болезни, такие как простуда и грипп, аллергии, астма и экзема.

Кроме того, о его нехватке может свидетельствовать постоянная усталость — витамин D отвечает за укрепление иммунитета и повышает уровень энергии.

Также на нехватку данного витамина может указывать слабое здоровье костей.

«В сочетании с кальцием витамин D укрепляет кости и суставы. Без этого витамина в организме риск переломов и других подобных травм увеличивается», — говорится в тексте.

Еще на нехватку витамина D в организме может указывать повышенная хрупкость волос, следует из материала. Всё потому, что дефицит солнечного нутриента связан с развитием алопеции — заболевания, характеризующегося выпадением существующих и нарушением роста новых волос.

Как напомнили специалисты, от уровня этого витамина зависит здоровье костей и всей иммунной системы, поэтому важно вовремя обнаружить нехватку солнечного нутриента и восполнить ее.

25 октября врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала, что недостаток витамина D в организме способен вызвать развитие серьезных заболеваний мозга. Она уточнила, что отсутствие полезного вещества ускоряет процессы старения мозга, повышает риски развития старческого склероза, болезней Альцгеймера и Паркинсона.

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