Прямой эфир
Мир
Премьер Грузии исключил возможность передачи Саакашвили Украине
Туризм
В пятизвездочных отелях Египта возник дефицит мест из-за наплыва туристов из РФ
Мир
Авиакомпании США попросили Госдеп обеспечить право на пролеты над РФ
Общество
Гинцбург назвал частоту применения назальной вакцины от COVID-19
Общество
Вильфанд пообещал жителям Центральной России аномально теплую погоду
Мир
СК РФ поможет Белоруссии в расследовании геноцида в годы ВОВ
Наука
На Солнце зафиксировали вспышку максимального класса Х
Мир
В США предложили внести в оборонный бюджет бойкот Олимпиады в Пекине
Мир
Верховная рада рассмотрит кадровые изменения в правительстве Украины
Общество
Бастрыкин поручил повторно доложить о деле калининградских врачей

Банки с базовой лицензией хотят получить статус МСП

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ассоциация банков России (АБР) предложила включить банки с базовой лицензией (ББЛ) в систему мер поддержки по закону «О развитии малого и среднего бизнеса» и предоставить им статус субъекта МСП.

С помощью зонта: МСП привлечет от банков 3 трлн рублей льготных кредитов
Как новый вид госгарантий — зонтичный — повлияет на работу малого бизнеса

Это позволит небольшим организациям получить помощь в фондировании за счет размещения у них депозитов местных и региональных бюджетов и имущественную поддержку с разрешением использовать на льготной основе здания, нежилые помещения, земельные участки, транспорт и оборудование, сообщил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.

Они могли бы принимать участие в государственных программах финансирования поддержки малого бизнеса, а статус МСП позволил бы снять с них ограничения на размещение у них средств бюджетных и внебюджетных фондов. Это предложение обсуждается с Минфином и ЦБ.

Решение по включению ББЛ в программу будет приниматься органами исполнительной власти, рассказали в пресс-службе Банка России. Однако, по мнению ЦБ, сейчас таким банкам лучше сосредоточиться на создании эффективной бизнес-модели и управлении рисками с учетом уже предоставленных этой группе послаблений. Организации с базовой лицензией уже участвуют в программе выдачи льготных кредитов МСП № 1764, сообщили в Минэкономразвития.

Банкам с базовой лицензией тяжело конкурировать с крупными кредитными организациями за счет меньших возможностей по предложению финуслуг. В кризисные периоды им может не хватать прибыли, и могут возникать риски отзыва лицензии или дефолта, а предложенные меры способны поддержать ББЛ, считает аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Льготно живется: малые банки не подпускают к дополнительной господдержке

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021