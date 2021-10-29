Банки с базовой лицензией хотят получить статус МСП

Ассоциация банков России (АБР) предложила включить банки с базовой лицензией (ББЛ) в систему мер поддержки по закону «О развитии малого и среднего бизнеса» и предоставить им статус субъекта МСП.

Это позволит небольшим организациям получить помощь в фондировании за счет размещения у них депозитов местных и региональных бюджетов и имущественную поддержку с разрешением использовать на льготной основе здания, нежилые помещения, земельные участки, транспорт и оборудование, сообщил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.

Они могли бы принимать участие в государственных программах финансирования поддержки малого бизнеса, а статус МСП позволил бы снять с них ограничения на размещение у них средств бюджетных и внебюджетных фондов. Это предложение обсуждается с Минфином и ЦБ.

Решение по включению ББЛ в программу будет приниматься органами исполнительной власти, рассказали в пресс-службе Банка России. Однако, по мнению ЦБ, сейчас таким банкам лучше сосредоточиться на создании эффективной бизнес-модели и управлении рисками с учетом уже предоставленных этой группе послаблений. Организации с базовой лицензией уже участвуют в программе выдачи льготных кредитов МСП № 1764, сообщили в Минэкономразвития.

Банкам с базовой лицензией тяжело конкурировать с крупными кредитными организациями за счет меньших возможностей по предложению финуслуг. В кризисные периоды им может не хватать прибыли, и могут возникать риски отзыва лицензии или дефолта, а предложенные меры способны поддержать ББЛ, считает аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

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