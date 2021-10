Цукерберг объявил о переименовании Facebook в Meta

Компания Facebook 28 октября переименована в Meta. Соответствующее заявление сделал глава компании Марк Цукерберг.

При этом отмечается, что названия продуктов корпорации — Facebook, Instagram, Messenger и WhatsApp — останутся прежними.

«Для нас будет на первом месте метавселенная, а не Facebook. Это значит, что со временем вам не понадобится Facebook для использования других наших сервисов», — сказал он на онлайн-презентации.

Цукерберг также представил новый логотип компании в виде синей ленты Мебиуса (одна из наиболее известных в математике поверхностей).

Announcing @Meta — the Facebook company’s new name. Meta is helping to build the metaverse, a place where we’ll play and connect in 3D. Welcome to the next chapter of social connection. pic.twitter.com/ywSJPLsCoD