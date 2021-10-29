Цукерберг объявил о переименовании Facebook в Meta

Компания Facebook 28 октября переименована в Meta. Соответствующее заявление сделал глава компании Марк Цукерберг.

При этом отмечается, что названия продуктов корпорации — Facebook, Instagram, Messenger и WhatsApp — останутся прежними.

«Для нас будет на первом месте метавселенная, а не Facebook. Это значит, что со временем вам не понадобится Facebook для использования других наших сервисов», — сказал он на онлайн-презентации.

Цукерберг также представил новый логотип компании в виде синей ленты Мебиуса (одна из наиболее известных в математике поверхностей).

Announcing @Meta — the Facebook company’s new name. Meta is helping to build the metaverse, a place where we’ll play and connect in 3D. Welcome to the next chapter of social connection. pic.twitter.com/ywSJPLsCoD — Meta (@Meta) October 28, 2021

На фоне новости о ребрендинге акции Facebook на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли на 3%.

19 октября американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в четверг на ежегодной конференции корпорации Цукерберг объявит о ребрендинге Facebook на фоне множества скандалов вокруг компании. Так, в начале октября произошел масштабный сбой в сервисах компании: из строя вышли также WhatsApp и Instagram. Тогда Цукерберг извинился за сбой в работе платформы.

17 октября Facebook объявила о планах нанять еще 10 тыс. сотрудников на территории Евросоюза для работы в метавселенной. В компании отметили, что данная инвестиция является «вотумом уверенности в силе европейской технологической индустрии и потенциале европейских технических талантов».

В июле Facebook объявила, что намерена создать метавселенную. Она, по словам Цукерберга, предоставит большие возможности людям творческих профессий, тем, кто хочет жить и работать вдали от центра города, а также проживающим на территориях, на которых ограничен доступ к образованию или объектам рекреации.