США откладывали испытание гиперзвуковой ракеты перед саммитом с РФ

Белый дом призвал Пентагон отложить испытания гиперзвукового оружия меньше чем за неделю до июньского саммита президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина в Женеве, чтобы не усиливать напряженность в отношениях с Москвой. Об этом 28 октября сообщило издание Politico со ссылкой на источники в Пентагоне и конгрессе.

«Байден в то время готовился к жесткой дискуссии со своим российским коллегой, и официальные лица беспокоились, что запуск такого провокационного оружия раньше может послать неверный сигнал или вообще саботировать встречу», — пишет издание.

Представитель Пентагона на условиях анонимности отметил, что российская сторона тоже «не осуществляла провокационных действий в преддверии этого саммита».

При этом Белый дом не согласился с публикацией Politico и заявил газете, что статья «неточна».

16 июня состоялась встреча президентов РФ и США на вилле Ла-Гранж в Женеве. Они провели переговоры как в узком, так и в расширенном составе. По итогам переговоров лидеры приняли совместное заявление по стратегической стабильности. Также стороны договорились о возвращении послов двух стран и продолжении консультаций по дальнейшей судьбе Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

В сентябре в США прошли успешные испытания гиперзвуковой ракеты, концептуала воздушно-реактивного оружия (HAWC). Эксперты сравнили ее характеристики с российским «Гремлином». Об этом сообщило на своем сайте управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (DARPA).