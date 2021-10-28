Проект реконструкции онкодиспансера в Белгороде создадут за 47 млн рублей

В Белгороде проведут реконструкцию онкологического диспансера, построенного в 1967 году. Подрядчик на проектирование работ уже определен, им стал проектный институт «Гипрокоммундортранс» (ГКДТ).

Как сообщили ИА «Абирег» в организации, специалисты разработают проект реконструкции трехэтажного здания диспансера, а также выполнят изыскательные работы для строительства нового семиэтажного лечебного корпуса.

На первом этаже нового здания планируется разместить приемное отделение, диагностический блок и буфет. Этажи со второго по пятый предназначены для отделения противоопухолевой лекарственной терапии. На шестом этаже расположат отделение рентген-хирургических методов лечения и диагностики, а на седьмом – блок интенсивной терапии и реанимации, а также операционные.

Стоимость контракта с подрядчиком составила 47 млн рублей. Средства выделят из регионального и федерального бюджетов. Строительные работы планируется начать в 2022 году, а завершить – в 2024-м.

Ранее в октябре губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что уже через пару месяцев в регионе возведут два новых инфекционных центра.