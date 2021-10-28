Звезда TikTok скончался в возрасте 19 лет

Звезда TikTok, 19-летний Энтони Барахас, пострадавший при стрельбе в Калифорнии, скончался. Об этом 28 октября сообщило издание The New York Post.

Барахас умер в субботу, 23 октября, в результате ранений, которые получил в ходе стрельбы в городе Корона в Калифорнии. Отмечается, что звезда TikTok пришел вместе с подругой в кинотеатр на просмотр фильма «Судная ночь навсегда». После сеанса их обоих обнаружили с огнестрельными ранениями.

Сообщалось, что девушка скончалась на месте случившегося, а Барахаса доставили в больницу, где позднее он скончался.

«Департамент полиции Короны было уведомлен о том, что Энтони Барахас скончался сегодня рано утром. Мы выражаем наши соболезнования его семье и друзьям», — приводит «Москва 24» сообщение департамента полиции.

Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе, который оказался 20-летним преступником. Ему уже предъявили обвинения. Мотивы его пока не установлены.

Аккаунт Барахаса в TikTok имеет почти миллион подписчиков.

Ранее, 28 октября, сообщалось, что звезду TikTok Али Нассар Абулабана, известного как JinnKid, обвинили в убийстве двух человек, в том числе и жены. Недавно его супруга Ана подала на развод, обвинив мужа в домашнем насилии. Ее муж застрелил и жену, и ее приятеля из огнестрельного оружия.