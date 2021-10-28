Прямой эфир
Интернет
Пользователи сообщили о сбоях в работе YouTube
Мир
В ВОЗ заявили о новой вспышке заболеваемости и смертности от COVID-19
Мир
Молдавия заключила контракт на закупку 1,5 млн куб. м газа у «Нафтогаза»
Экономика
Цена на газ в Европе опустилась ниже $900 за 1 тыс. куб. м
Наука
Ученые предупредили о приближении невыносимой жары
Интернет
Цукерберг рассказал о метавселенной Facebook
Мир
Президент Молдавии назвала виновных в газовом кризисе
Мир
В РФ заявили о готовности к нормальному и прагматичному диалогу с США
Общество
Госпиталь для пациентов с COVID-19 развернули в парке «Патриот»
Общество
В РФ разрешили мероприятия с заполняемостью до 70% при наличии QR-кодов

Звезда TikTok скончался в возрасте 19 лет

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Звезда TikTok, 19-летний Энтони Барахас, пострадавший при стрельбе в Калифорнии, скончался. Об этом 28 октября сообщило издание The New York Post.

Барахас умер в субботу, 23 октября, в результате ранений, которые получил в ходе стрельбы в городе Корона в Калифорнии. Отмечается, что звезда TikTok пришел вместе с подругой в кинотеатр на просмотр фильма «Судная ночь навсегда». После сеанса их обоих обнаружили с огнестрельными ранениями.

Сообщалось, что девушка скончалась на месте случившегося, а Барахаса доставили в больницу, где позднее он скончался.

«Департамент полиции Короны было уведомлен о том, что Энтони Барахас скончался сегодня рано утром. Мы выражаем наши соболезнования его семье и друзьям», — приводит «Москва 24» сообщение департамента полиции.

Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе, который оказался 20-летним преступником. Ему уже предъявили обвинения. Мотивы его пока не установлены.

Аккаунт Барахаса в TikTok имеет почти миллион подписчиков.

Ранее, 28 октября, сообщалось, что звезду TikTok Али Нассар Абулабана, известного как JinnKid, обвинили в убийстве двух человек, в том числе и жены. Недавно его супруга Ана подала на развод, обвинив мужа в домашнем насилии. Ее муж застрелил и жену, и ее приятеля из огнестрельного оружия.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021