Ремонт на автодороге Курумоч — Новый Буян в Самарской области по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» должен был завершиться к октябрю следующего года.

«Государственный контракт был заключен в июле 2021 года, контрактом были прописаны сроки выполнения до сентября 2022 года, но выделение дополнительного финансирования позволило ввести все 22 километра уже в текущем году», — рассказала Оксана Волохова, главный специалист управления строительства и реконструкции автомобильных дорог министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

План дорожных работ 2021 года в Самарской области перевыполнили — сначала были намечены 305 километров, а обновлены в результате 400, пишет НИА «Самара».

В Самаре к 2023 году увеличат степень охвата автоматической системой управления дорожным движением. На дорогах появятся «умные» светофоры и электронные дорожные знаки. Представители регионального минтранса ищут компанию, которая займется этими работами. Услуги подрядчика оцениваются в 979 млн рублей, говорится в техническом задании, опубликованном на сайте госзакупок. Сначала специалисты должны будут проверить и обновить уже существующие элементы системы управления дорожным движением. Они находятся на Московском шоссе и Ново-Садовой улице.