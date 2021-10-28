Суд освободил из-под ареста задержанную за убийство мужа модель

В Санкт-Петербурге суд выпустил из следственного изолятора и поместил под домашний арест фотомодель Лилию Судакову, обвиняемую в убийстве мужа. Об этом в четверг, 28 октября, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Отмечается, что следствие ходатайствовало о продлении ареста Судаковой, но суд решил назначить обвиняемой домашний арест до 20 ноября.

Судакова обвиняется по ч.1 ст. 105 УК РФ в убийстве супруга, сообщили в пресс-службе.

Адвокаты обвиняемой были не согласны с решением суда, заявляя, что после инцидента Судакова ждала экстренные службы и оказала пострадавшему первую помощь.

В декабре 2020 года Судакова признала, что нанесла супругу ранение ножом. 28 ноября 2020 года фотомодель была задержана по подозрению в убийстве мужа на почве ревности, которое произошло в доме на Гагаринской улице.

Уточнялось, что от полученного ранения пострадавший скончался в медучреждении. По данному факту СК РФ по региону возбудил в декабре прошлого года против Судаковой уголовное дело.

27 октября суд в Санкт-Петербурге отпустил из-под стражи Марину Кохал, обвиняемую в убийстве и расчленении своего мужа — рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко). Фигурантка направится под домашний арест. В СИЗО она находилась с июля 2020 года.

Расчлененное тело музыканта нашли 29 июля 2020 года в квартире в Санкт-Петербурге. По словам его жены, Картрайт умер от передозировки наркотиков, а она расчленила его труп, чтобы скрыть от поклонников «бесславную» смерть. При этом следов запрещенных веществ в организме покойного не нашли.