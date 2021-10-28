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В Петербурге состоялись похороны режиссера Рогожкина

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В Санкт-Петербурге 28 октября прошли похороны режиссера Александра Рогожкина, который скончался в возрасте 72 лет, сообщили в пресс-службе киностудии «Ленфильм».

Прощание и похоронная церемония состоялись на Богословском кладбище. Проститься с мастером пришли многие его друзья и коллеги, пишет «РИА Новости».

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Народный артист России, режиссер Александр Рогожкин ушел на 73-м году жизни

Из-за коронавирусных ограничений от церемонии в церкви пришлось отказаться. Во время прощания несколько слов о наставнике сказали российские актеры театра и кино Андрей Федорцов и Сергей Селин.

«Он стал родоначальником сериального движения в новой России. И он предопределил наши актерские судьбы», — приводит слова Селина Life.ru.

Режиссер Александр Рогожкин скончался от тяжелой и продолжительной болезни 23 октября на 73-м году жизни. Он известен работой над такими фильмами, как «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки», пишет RT. Кроме того, он снял такие картины, как «Кукушка», Блокпост» и «Перегон». Он открыл для российского кино финского актера Вилле Хаапасало и создал образ генерала Иволгина в исполнении актера Алексея Булдакова.

В беседе с телеканалом «Звезда» 24 октября заслуженный артист РФ Сергей Селин поделился воспоминаниями о режиссере Александре Рогожкине. Кроме того, Селин рассказал, как он и Александр Лыков благодаря режиссеру Рогожкину смогли получить роли в «Улицах разбитых фонарей». По словам Селина, именно Рогожкин дал ему путевку в «большую профессиональную жизнь».

В тот же день свои соболезнования в связи со смертью режиссера выразили заслуженные артисты России Алексей Нилов и Анастасия Мельникова. Теплые слова в адрес умершего произнесли сотрудники киностудии «Ленфильм».

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