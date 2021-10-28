Посол РФ назвал бредом обвинения по газовому кризису против Москвы

Обвинения в том, что Россия якобы провоцирует газовый кризис в Европе, граничат с бредом. Об этом заявил в четверг, 28 октября, посол РФ во Франции Алексей Мешков.

«Сегодня мы наблюдаем беспрецедентный рост цен на газ в Европе. И опять видим граничащие с бредом обвинения в адрес России. Мол, «Газпром» искусственно провоцирует этот кризис», — указал посол на дискуссионном ужине Ассоциации друзей издания Le Passage.

Он подчеркнул, что при этом Россия и российские компании никогда не нарушали своих контрактных обязательств. Мешков отметил, что это признают все партнеры РФ.

В то же время посол напомнил, что Европа намеренно затягивала строительство газопроводов из России, европейские страны также выступали за привязку цен на газ к спотовому рынку.

«Кстати, Россия, в том числе «Газпром», увеличила поставки на европейский рынок в целом на 8,7%. В абсолютных величинах это 11 млрд куб. м газа, а американские и ближневосточные компании, напротив, недопоставили 9 млрд куб. м», — заключил Мешков.

Ранее в этот день глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков рассказал, что компания готова по «Северному потоку — 2» поставлять на рынок Европы 55 млрд куб. м газа в год. По его словам, запасы газа «Газпрома» составляют 35 трлн куб. м.

В тот же день экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что европейцы создали энергокризис своими руками. По ее словам, европейский «зеленый курс» — чересчур амбициозный план перехода на новый тип энергии, но нельзя отказаться от чего-то, не заменив это чем-то.

26 октября глава немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен сообщил, что суровая зима в Европе может привести к дальнейшему росту цен на газ. По его словам, запуск газопровода «Северный поток – 2» позволит увеличить поставки газа в Европу и стабилизировать ситуацию на рынке.

19 октября постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов указал, что Россия не имеет отношения к энергетическому кризису в ЕС. Он также подчеркнул, что Россия не против поставлять Европе больше газа, однако заявок не получала.

О том, что Россия не занимается манипулированием цен на рынке и полностью выполняет контракты по поставкам газа в ЕС, 15 октября заявлял заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс. Также он подчеркивал, что лицензирование газопровода СП-2 полностью зависит от властей ФРГ, которые хотят обеспечить максимальную безопасность его эксплуатации.

13 октября российский лидер Владимир Путин сообщил, что рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. По его словам, многие европейские игроки летом не спешили восстанавливать запасы в подземных хранилищах газа. Путин также опроверг предположение, что высокие котировки на руку производителям сырья.

Рост цен на газ на европейском спотовом рынке начался в конце августа и продолжался до начала октября. Цена голубого топлива 6 октября на лондонской бирже ICE на ноябрьский фьючерс TTF на газовом хабе в Нидерландах превысила $1,9 тыс. за 1 тыс. куб. м, установив новый исторический максимум.