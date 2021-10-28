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Антипрививочники атаковали РБК в соцсетях после опроса о вакцинации

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Мультимедийный холдинг РБК столкнулся с атакой противников вакцинации от COVID-19 в социальных сетях после публикации опроса о необходимости ограничений для граждан без прививки. Об этом 28 октября сообщил руководитель объединенной редакции РБК Петр Канаев в Facebook.

Опрос, из-за которого интернет-пользователи устроили атаку на портал, был опубликован в Telegram-канале РБК 25 октября. В нем подписчикам предлагается ответить на вопрос «Поддержали бы вы введение жестких ограничений для граждан без прививки от COVID-19 в России?». Доступны два варианта ответа: «Да, люди без прививки должны быть изолированы» и «Нет, это дискриминация и нарушение прав человека».

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На опрос обратили внимание многие пользователи «ВКонтакте», Facebook, Telegram и других соцсетей и мессенджеров. После этого, по словам Канаева, началась атака антипрививочников на РБК.

«Сегодня 40 000 человек заболели за сутки. 40 000. А у противников прививок появился новый лозунг — «Добьем РБК!!!». Они им вооружились после нашего опроса на тему возможных ограничений для непривитых. Опрос перепостили звездные антипрививочники, телеграм-каналы специалистов по «сопротивлению новому мировому порядку» и т.д. Нагнали кучу людей и ботов. Они «добивают РБК» (не добьют) за то, что мы — журналисты, мы задаем вопросы. Пишут тысячи одинаковых комментариев, жалуются Павлу Дурову», — отметил он.

По словам медиаменеджера, «в этой ситуации важно уметь вовремя остановиться на чем-то разумном, чтобы не спутывались уважение прав личности и потакание опасному хамству».

«В общем, вы считаете, что инфекции нет, 40 000 заболевших за день нет, всех этих смертей нет. Ладно. А я хочу победить эпидемию, а потом спокойно сходить в кино. И считаю, что сейчас непривитый человек без маски — это угроза моему настоящему и будущему», — резюмировал Канаев.

В августе депутат Ярославской областной думы, первый секретарь Ярославского обкома КПРФ Александр Воробьев, активно выступавший против обязательной вакцинации от COVID-19, скончался после заражения коронавирусом.

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