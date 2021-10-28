Задымление воздуха в районе Тюмени продержится до начала ноября
Запах гари и сопутствующее ему обильное задымление воздуха в районе Тюмени будут сопровождать жителей города вплоть до начала ноября. О сроках окончания работ по ликвидации очага птичьего гриппа рассказал директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.
«На самом деле планируем закончить к началу ноября все действия по утилизации биологического материала и приступить к дезинфекции цехов фабрики», – заявил
Андрей Михнович.
Ликвидация кур на птицефабрике уже на протяжении двух недель провоцирует задымление многих районов Тюмени и близлежащих населенных пунктов. Жители регулярно жалуются на ухудшение самочувствия из-за едкого запаха гари, отмечает портал «Наш город».
Ранее сотрудники МЧС завершили работы на птицефабрике «Боровская» под Тюменью, где оказывали помощь в ликвидации очага заражения птичьим гриппом. В ликвидации очага заражения были задействованы десятки спасателей. Работы продолжались неделю. Из-за вспышки птичьего гриппа на «Боровской» пришлось уничтожить 4 млн кур.