Жителю Саратовской области вынесли приговор за гибель деревьев при пожаре

В Саратовской области суд вынес приговор жителю Лысых Гор, который развел костер на опушке соснового леса и допустил пожар. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным ведомства, 27 сентября 2020 года 39-летний мужчина развел костер на поле. Искры долетели до сухой травы, занялся пожар. Затем огонь перекинулся на деревья.

Ущерб лесному фонду составил 446,7 тыс. рублей. В ходе рассмотрения дела подсудимый признал свою вину и раскаялся, пишет ИА «Взгляд-инфо».

Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 261 УК РФ «Уничтожение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем, причинившее крупный ущерб». С учетом предыдущей судимости его приговорили к одному году и девяти месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что виновник трех лесных пожаров в Брянской области возместил причиненный им вред. Размер компенсации составил 2,4 млн рублей.