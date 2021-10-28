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Культурные организации Омской области готовы к проверке QR-кодов

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Система проверки QR-кодов начнет работать в Омской области с 30 октября. Во всех культурных организациях сотрудники прошли обучение, закупили специальные считывающие устройства и настроили программное обеспечение.

По решению оперштаба, QR-коды начнут проверять не только в театрах, музеях и концертных залах. К этому списку добавились культурно-досуговые учреждения (дома культуры), библиотеки и архивы. Несмотря на недавние новые меры, учреждения полностью готовы, пишет ИА «Город55».

«Омский академический театр драмы давно использует электронную систему проверки билетов, поэтому для того, чтобы осуществлять проверку QR-кодов у зрителей, потребовались минимальные доработки», — поделился директор омского драмтеатра Виктор Лапухин.

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