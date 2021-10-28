В Петербурге с 8 ноября введут дополнительные ограничения по COVID-19

В Санкт-Петербурге с 8 ноября вводятся дополнительные антиковидные ограничения. Об этом сообщает в четверг, 28 октября, пресс-служба администрации губернатора Александра Беглова.

Согласно постановлению, которое подписал глава региона, с 8 ноября ряд предприятий в городе будет работать исключительно до 23:00.

К таким объектам относятся предприятия общепита, цирки, концертные залы, кинотеатры, объекты развлечений и досуга, включая аквапарки, зоопарки и аттракционы.

Культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные, торжественные, физкультурные, досуговые и иные мероприятия будут проводиться также до 23:00.

Проведение данных мероприятий будет возможно при условии выполнения ранее установленных требований, в частности, по количеству участников.

«Работодателям рекомендовано обеспечить перевод на дистанционный режим работающих граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания (в случае отсутствия у них медицинских противопоказаний), в течение четырех недель для прохождения вакцинации», — говорится в постановлении.

За минувшие сутки в России зарегистрировано 40 096 новых случаев коронавирусной инфекции, наибольшее число из них — в Москве (8440) и Санкт-Петербурге (3186).

20 октября президент РФ Владимир Путин на фоне сложной ситуации с коронавирусом подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионам было дано право при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлить их после 7 ноября.

Ограничительные меры также с 30 октября коснутся жителей Санкт-Петербурга. Они будут действовать до 7 ноября включительно. 27 октября в Ленинградской области ужесточили ограничения по коронавирусу.

Так, с 30-го числа ограничивается работа торговых центров площадью более 36 тыс. кв. м. Работа в них разрешена только в аптеках и магазинах, где около 30% продукции относится к социально значимым продовольственным товарам.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.