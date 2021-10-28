Около 5,4 млрд рублей направят на поддержку семей в Заполярье в 2022 году

В Мурманской области в 2022 году на социальную поддержку семей с детьми направят 5,4 млрд рублей. Об этом сообщила вице-губернатор Елена Дягилева в ходе заседания правительства региона.

По ее словам, в Заполярье продолжат осуществлять выдачу выплат на детей в возрасте от трех до семи лет, а также пособий молодым мамам в размере 14 тыс. рублей.

В общей сложности социальными услугами в регионе пользуются 340 тыс. человек, среди них – семьи с детьми, пожилые и малоимущие. В 2024 году не менее 25% госуслуг планируется оказывать в упреждающем режиме и принимать не менее 89% заявлений на них в электронном виде, пишет ИА «Би-порт».

В планы также входит обновление инфраструктуры учреждений соцсферы. Из 22 объектов 80% размещаются в зданиях, возведенных более 40 лет назад. Износ недвижимости превышает 50%.