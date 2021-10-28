80% госпитализированных с COVID-19 в Подмосковье не вакцинировались

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что 80% госпитализированных с коронавирусом в регионе не были вакцинированы.

«Мы проанализировали сегодня, очередной раз мы видим на койках восемь человек из десяти, то есть 80% невакцинированных, и как правило, это 50+», — сказал он 28 октября.

Губернатор отметил, что категории людей старше 50 и старше 60 болеют «очень серьезно», а те, кто не привился, болеют тяжело. Кроме того, Воробьев отметил, что свыше 1 тыс. человек с коронавирусом госпитализируют в Подмосковье каждый день. Эпидситуация очень напряженная.

По его словам, врачи активно работают, разворачиваются дополнительные койки.

Ранее в тот же день Воробьев заявил, что правительство Московской области считает возможным введение QR-кодов для посещения мероприятий и ресторанов после 8 ноября. По его словам, это произойдет «с большой вероятностью».

За последние сутки в Подмосковье выявили 2639 случаев коронавируса. За все время пандемии было зафиксировано 8635 летальных исходов, выздоровели 438 947 пациентов.

С 28 октября по 7 ноября в Московской области установлен период нерабочих дней. В регионе закрыты рестораны, кафе, столовые, бары, торгово-развлекательные центры. Среди объектов, которые продолжают работу, — аптеки, продовольственные магазины и магазины дистанционной торговли.

22 октября министр здравоохранения области Светлана Стригункова заявила о возможном сохранении новой волны COVID-19 до декабря.

12 октября главный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова подписала постановление, предусматривающее дополнительные меры в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

В минздраве отметили, что руководителям предприятий необходимо организовать вакцинацию от COVID-19 первым компонентом вакцины (или однокомпонентной) в срок до 10 ноября 2021 года, а к 10 декабря 2021 года сотрудники должны привиться вторым компонентом вакцины. По последним данным, первую прививку от коронавируса в регионе сделали 3 714 515 человек.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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