В Trafigura отметили колоссальное значение инвестиций «Роснефти» в проект «Восток Ойл»

Инвестиции, осуществляемые в настоящее время нефтяной компанией «Роснефть», имеют колоссальное значение, речь идет, в частности, о проекте «Восток Ойл». Такое мнение высказал главный исполнительный директор сингапурской транснациональной биржевой компании Trafigura Джереми Вейр.

«Такие инвестиции, которые сегодня осуществляет компания «Роснефть» имеют колоссальное значение. Реализация проекта «Восток Ойл» имеет критическое значение для будущего мировой энергетики, поскольку позволит нам обеспечить своевременную и необходимую добычу газа и нефти на грядущие годы», — отметил Вейр.

По словам главного исполнительного директора Trafigura, также заметен рост цен на энергоносители, в том числе на нефть и газ. В целом, как уточнил Вейр, это было ожидаемо, поскольку идет процесс быстрого восстановления мировой экономики после пандемии. Это в свою очередь влечет повышенный спрос на все естественные природные ресурсы, добавил бизнесмен.

При этом к повышенным факторам спроса Вейр отнес хроническое недоинвестирование ключевых отраслей. Вместе с тем, он уточнил, что инвестиции, безусловно, требуют повышенной финансовой дисциплины, требуют возврата на вложенный капитал, но многое также зависит и от регулировочной среды.

«Мы должны найти способ, который позволит нам, ответственным производителям, обеспечить стабильность поставок энергоносителей. Потому что без этого мы рискуем утратить текущий экологический и социальный статус. И в этом вопросе ключевую роль играет правительство», — подчеркнул бизнесмен.

Он обратил внимание на то, что переход к другим видам энергопоставок также требует взаимодействия правительства и частного сектора. Вейр заключил, что следует продумать, каким именно образом нужно правильно двигаться к цели нулевого уровня выбросов до 2050 года.

Ранее в этот день «Роснефть» и Trafigura подписали соглашение о сотрудничестве в области сокращения выбросов парниковых газов по всей цепочке поставок нефти. В соответствии с документом стороны организуют независимую оценку выбросов углерода от мест добычи «Роснефти» до трех экспортных портов России.

26 октября стало известно, что капитализация «Роснефть» впервые с 2011 года превысила $100 млрд. Предыдущий максимум по бумагам «Роснефти» был зафиксирован 5 октября — акции торговались по цене около 655 рублей.

При этом 25 октября аналитики БКС представили отчет, в котором отмечается, что важным фактором роста цены акций «Роснефти» является реализация флагманского нефтяного проекта «Восток Ойл». Они отметили, что проект «Восток Ойл» является долгосрочным драйвером для акций «Роснефти», и сейчас он постепенно начинает закладываться в их стоимость. По оценкам различных аналитиков, стоимость проекта оценивается в $100—120 млрд.

Ресурсная база «Восток Ойла» составляет 6,2 млрд т высококачественной, низкосернистой нефти с минимальным углеродным следом. А это очень важно на фоне климатической повестки. Планируется, что к 2030 году добыча нефти на «Восток Ойл» составит порядка 100 млн т. Логистическим преимуществом проекта «Восток Ойл» является возможность поставок сырья с месторождений сразу в двух направлениях — на европейские и азиатские рынки.