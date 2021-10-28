В РФ разрешили мероприятия с заполняемостью до 70% при наличии QR-кодов

Роспотребнадзор разрешил с 15 ноября заполнять помещения, где проходят закрытые массовые мероприятия, до 70% при наличии QR-кодов у посетителей. Об этом 28 октября следует из постановления главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой.

«Увеличение численности участников мероприятия до 70% от проектной вместимости закрытого помещения, в котором проводится мероприятие, допускается при одновременном соблюдении следующих условий: допуск на мероприятие лиц, имеющих QR-код, подтверждающий завершенную вакцинацию или ранее перенесенное заболевание», — говорится в постановлении.

Кроме того, все задействованные в проведении мероприятия работники также обязаны иметь QR-коды.

20 октября вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что практику применения QR-кодов следует расширить после окончания нерабочих дней. По ее мнению, в объекты, которые возобновят работу после выходных, нужно допускать только при наличии кода.

В этот же день Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионы при необходимости могут ввести нерабочие дни уже с 23 октября и продлить их после 7 ноября.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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