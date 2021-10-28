Одно из общежитий ТУСУРа отремонтируют впервые за 50 лет

В общежитии № 5 Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) впервые за 50 лет проведут ремонтные работы. Об этом пресс-служба вуза сообщает в четверг, 28 октября.

«Заявка на капитальный ремонт общежития ТУСУРа (№ 5) была утверждена Минобрнауки РФ, стоимость проекта составляет более 83 млн рублей. <…> [Ремонт] займет от семи месяцев до одного года», — рассказали в вузе.

Как рассказала представительница пресс-службы вуза РИА «Томск», на время ремонта студенты пересилили в другие общежития. Предполагается, что они смогут заселиться в обновленные помещения в сентябре 2022 года.

Девятиэтажное общежитие № 5 возвели в 1968 году, с тех пор ремонт там ни разу не проводился. В здании располагаются 304 комнаты, рассчитанные на 830 студентов.

Согласно проекту, подрядчик перепланирует помещения. Например, цокольный этаж, где сейчас задействовано всего 15% от общей площади, будет задействован весь. Также в здании появятся спортзалы и административно-хозяйственный блок.