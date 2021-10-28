В Саратове арестовали сбившего двух пешеходов водителя

В Саратове суд арестовал водителя, который сбил двух человек на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Об этом в четверг, 28 октября, сообщается на сайте регионального ГУ МВД России.

В отношении ранее не судимого 23-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть двух человек. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Водитель по решению суда арестован на два месяца.

ДТП произошло 26 октября у дома 6 по улице Чернышевского. Водитель автомобиля Volkswagen Polo сбил двух пешеходов, мужчину и женщину, переходивших дорогу по пешеходному переходу, и скрылся с места аварии, отмечает телеканал «Звезда».

Оба скончались от полученных травм, пишет RT. На вид им 30–35 лет, уточняет НСН.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность водителя, его задержали. Установлено, что у водителя не было прав управления транспортным средством. Кроме того, в момент ДТП он, вероятно, был пьян.

Расследование уголовного дела продолжается.