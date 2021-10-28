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Работу детских игровых комнат приостановили в Липецке

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Новые меры по борьбе с коронавирусом приняты в Липецкой области. Приостанавливается деятельность аттракционов, детских игровых комнат, детских развлекательных центров, иных подобных объектов, в том числе батутных центров с использованием спортивного, игрового и развлекательного оборудования, расположенных на территории торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов).

«Также в постановление внесены изменения в соответствии с поручением президента России. Они касаются графика работы кафе и ресторанов. Ранее предприятиям общепита было разрешено обслуживать посетителей до полуночи. Теперь они будут работать с 6:00 до 23:00», — говорится в сообщении пресс-службы администрации региона, передает GOROD48.

Систему QR-кодов ввели с 25 октября в Липецке из-за ситуации с коронавирусом. Нововведение коснулось торговых центров, непродовольственных магазинов, заведений общепита, салонов красоты, саун и бань, бассейнов, спортивных центров, учреждений культуры. Проведение спортивных мероприятий в закрытых посещениях возможно только при наполняемости объекта не более чем на 70%. Несовершеннолетние смогут посетить торговые центры только в сопровождении родителей или иных законных представителей при наличии у взрослых QR-кода.

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