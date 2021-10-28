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Адвокат назвал причину отсутствия Ассанжа на заседании суда

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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не смог участвовать в заседании Высокого суда Лондона даже по видеосвязи по состоянию здоровья. Об этом в четверг, 28 октября, сообщил его адвокат Аитор Мартинес.

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«На втором заседании он даже не смог добраться до видеоссылки. Его состояние, без сомнения, очень тяжелое», — цитирует защитника «РИА Новости».

По словам Мартинеса, накануне Ассанж присутствовал на заседании в течение нескольких минут.

«Вчера он присутствовал в течение нескольких минут по видеосвязи… и выглядел очень худым, разбитым, практически лежал на столе, не имея сил сидеть прямо. Он не смог продолжать, и его увели», — сказал он.

Двухдневные слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США завершились в четверг. Суд удалился для принятия решения, не указав при этом конкретной даты, когда оно будет принято, сообщается на сайте aif.ru.

Ранее в этот день защита Ассанжа заявила, что обвинение попыталось минимизировать серьезность психического расстройства и риска суицида основателя WikiLeaks, передает RT.

Накануне сообщалось, что правительство США гарантирует, что Ассанж в случае экстрадиции из Великобритании не будет подвергаться особым административным мерам в ходе предварительного слушания и после вынесения приговора. При этом Соединенные Штаты оставляют за собой право ввести в отношении основателя WikiLeaks особые административные меры, в случае если он совершит дополнительные проступки.

25 октября главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон заявил, что Джулиан Ассанж в случае освобождения из британской тюрьмы может попросить убежище в любой стране, в том числе и в России. Он добавил, что говорить об этом пока рано, так как США хотят добиться экстрадиции Ассанжа.

26 октября портал Yahoo News опубликовал материал-разоблачение, в котором раскрывались планы ЦРУ убить Ассанжа. Журналисты побеседовали более чем с 30 официальными лицами, чтобы представить сведения в опубликованном на портале материале.

В свою очередь, невеста Ассанжа Стелла Морис заявила, что согласие суда Великобритании с выдачей основателя WikiLeaks США после разоблачений о том, что ЦРУ якобы планировало похитить и убить его в 2017 году, когда он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, было бы «совершенно непостижимым», передает НСН.

28 сентября главный докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по защите информаторов Питер Омцигт заявил, что серьезно обеспокоен опубликованными данными.

Джулиан Ассанж находится под стражей в Великобритании. В Соединенных Штатах ему вменяется в вину обнародование сверхсекретных документов и грозит до 175 лет тюрьмы. В Великобритании 4 января суд постановил не выдавать Ассанжа США из-за его склонности к суициду и риска для жизни. В Эквадоре, в посольстве которого он скрывался ранее, Ассанжа лишили гражданства.

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