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Навигацию на трех реках закрыли в Амурской области

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Сезон навигации завершился на реках Амур, Селемджа и Зея, а также их притоках в Амурской области с 28 октября. Такая информация указана в постановлении правительства региона.

Согласно документу, на Зейском и Бурейском водохранилищах навигация маломерных судов закончится 1 ноября. С 5 ноября выход судов запретят на Нижне-Бурейском водохранилище. Об этом пишет «Амурская служба новостей».

По данным МЧС, на реке Бурее навигация продолжится до 15 ноября.

В ведомстве напомнили, что в период формирования ледяного покрова выходить на лед крайне опасно. Родителей просят уделить особое внимание безопасности детей и не оставлять их без присмотра.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске навигация речных трамвайчиков завершится 31 октября. В 2021 году специалисты отметили сокращение пассажиропотока, одной из причин которого назвали приостановку перевозки дачников из-за паводков.

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