Песков прокомментировал обращение благотворительных фондов по закону об иноагентах

Президент России Владимир Путин пока не видел обращение руководителей благотворительных фондов, где они просили вывести подобные организации из закона об иностранных агентах. Об этом 28 октября заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Днем ранее стало известно, что обращение к президенту с просьбой вывести благотворительные фонды из-под закона об иноагентах подписали 40 человек, в том числе актриса Чулпан Хаматова и актер Константин Хабенский.

«В целом, тема правоприменения закона президентом комментировалась на недавнем Валдае. И президент говорил о необходимости поработать и разобраться в правопримененческой практике по этому закону. Работа после таких слов президента будет проведена», — сказал Песков.

Также он отметил, что у Путина нет отдельной позиции по этому поводу. В Кремле заявили о необходимости спокойно наладить диалог по теме и изложить опасения, которые имеются.

В письме руководители благотворительных фондов просили дать НКО выйти из списка иноагентов в случае изменения закона. В обращении указывалось, что благотворительные организации не занимаются политической деятельностью, а их работу уже контролирует Минюст.

Подписавшиеся призвали дать возможность НКО, включенным в реестр иноагентов, выйти из него, если закон изменится. В обращении они указали, что благотворительные организации уже контролирует Минюст, их деятельность не является политической и, «следовательно, она исключается из сферы применения нормы приведенного федерального закона».

Ранее, 21 октября, Путин заявил, что в России нет «массовой записи» в иноагенты, опасность этого сильно преувеличена. Также российский лидер согласился, что некоторые критерии закона об иностранных агентах нуждаются в повторном анализе.

30 сентября Песков заявил, что расширение в России списка СМИ-иноагентов не несет угрозы свободе слова.