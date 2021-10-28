Сальвадор купил 420 биткоинов

Президент Сальвадора Найиб Букеле заявил о покупке страной еще 420 биткоинов. Об этом 28 октября сообщил на своей странице в Twitter.

«Ожидание было долгим, но оно того стоило. Мы только что купили во время падения 420 биткоинов», — говорится в сообщении.

В настоящее время у Сальвадора в целом уже 1120 биткоинов с момента их легализации в качестве платежного средства в стране 7 сентября. Таким образом, он стал первым в мире государством, в котором легализована криптовалюта.

Накануне, 27 октября, сообщалось, что цена биткоина упала более чем на $5 тыс. в начале торгов в среду.

20 октября цена биткоина обновила исторический рекорд, впервые поднявшись на отметку выше $66 тыс. Однако криптовалюте не удалось продолжить рост и закрепиться на достигнутом уровне, и она стала дешеветь, потеряв суммарно 13% за неделю, или около $9 тыс. При этом с начала октября BTC подорожал более чем на треть, или на $15 тыс., с $43,82 тыс. Цена криптовалюты вернулась к росту после сентябрьского снижения на 7%.

Биткоин — это децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь, то есть участник системы. Для этого необходимо создавать новые блоки этой системы.