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Военные медики из ЦВО в ближайшее время вылетят в Хакасию

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Военные медики Центрального военного округа (ЦВО) из Самарской, Свердловской и Новосибирской областей в ближайшие часы вылетят в Хакасию для оказания помощи региональным медицинским учреждениям в лечении больных коронавирусом. Об этом в четверг, 28 октября, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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Соответсвующие указания дал министр обороны РФ Сергей Шойгу по поручению президента России Владимира Путина.

«Врачебные бригады военных медиков Центрального военного округа из Самарской, Свердловской и Новосибирской областей в ближайшие часы выдвинутся на аэродромы для погрузки и переброски в Республику Хакасию самолетами военно-транспортной авиации ВКС России»,— говорится в сообщении.

В составе врачебно-сестринских бригад находятся военные медики, имеющие значительный опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией: терапевты, инфекционисты, реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и прочие специалисты.

26 октября глава Хакасии Валентин Коновалов сообщил, что в республике введут комендантский час и локдаун из-за ситуации с коронавирусом с 28 октября по 7 ноября. В данный период жителям нельзя покидать места проживания (пребывания) с 22:00 до 6:00 утра, за исключением указанных отдельно случаев.

У учащихся образовательных учреждений (профессиональных, общеобразовательных, дошкольных, дополнительного образования) в регионе будут каникулы с 27 октября по 7 ноября. Также с 28 октября по 7 ноября в таких районах Хакасии, как Абакан, Саяногорск и Черногорск, будет приостановлена работа общественного транспорта.

20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. Регионы, уточняется в документе, могут ввести период нерабочих дней раньше установленного срока и продлить его в случае необходимости.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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