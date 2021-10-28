Федеральная торговая комиссия США изучит работу Facebook

Работу Facebook проверяют власти США. Комиссия по торговле изучит все внутренние документы. Регулятор проверит данные о привилегиях для VIP-клиентов. Выяснилось, что политиков и знаменитостей включали в так называемый белый список, передает телеканал «Известия». Звезды могли публиковать откровенную дезинформацию. В распространении фейков соцсеть обвинили в Белом доме. На фоне скандала Facebook предписала сотрудникам беречь от властей рабочую переписку. Руководство предупредило людей о возможном расследовании со стороны американских депутатов и парламентариев.

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