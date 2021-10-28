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Три человека погибли при столкновении легковушек на трассе М-9

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В Зубцовском районе Тверской области в результате столкновения двух отечественных легковушек погибли три человека. Об этом сообщает региональное УГИБДД.

Авария произошла 28 октября на 192-м км трассы М-9 «Балтия». По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Гранта» выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ-2107.

Один из находившихся в «Ладе» людей погиб, второй человек получил травмы, уточняют «Тверские ведомости». Водитель и пассажир «ВАЗа» также получили смертельные травмы, кроме того, пострадал еще один пассажир.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Как отметили в МЧС, после столкновения одна из машин вылетела в кювет. Людей пришлось деблокировать при помощи специнструмента.

26 октября на 149-м км ЦКАД в Московской области легковушка вылетела на встречную полосу и врезалась в грузовик. Два человека погибли на месте, еще четверо получили травмы.

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