Мурашко оценил ситуацию с выдачей медотводов от вакцинации против COVID-19

В России существует практика необоснованной выдачи медотводов от вакцинации против коронавируса, чего быть не должно. Об этом 28 октября заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Подчас, к сожалению, я сталкиваюсь с абсурдными рекомендациями, когда рекомендуется медотвод пациенту, у которого вариантов либо вакцинация, либо при заболевании фактически направление в реанимацию прямое», — сказал Мурашко на съезде Нацмедпалаты.

Министр отметил, что темпы вакцинации от COVID-19 также зависят от каждого врача.

«Профессионализм и подходы к обеспечению здоровья населения для нас являются принципиально важными», — добавил глава ведомства.

26 октября адвокат МКА «Клишин и партнеры» Виталий Богомолов рассказал «Известиям», что ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов») определяет как преступные действия врача, создающего поддельный медицинский сертификат, так и действия программиста, разработавшего QR-код и написавшего страницу-клон госуслуг. Подобное злодеяние наказывается лишением свободы или принудительными работами на срок до двух лет либо арестом на срок до шести месяцев.

При этом для состава преступления будет достаточным просто купить поддельный сертификат или где-то предъявить его, не использовав положенные вакцинированным людям преференции (права).

25 октября директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что почти 80% граждан, заболевших COVID-19 в тяжелой форме якобы после вакцинации «Спутником V», купили поддельный сертификат.

Он добавил, что есть возможность проверки, была ли у пациента прививка «Спутником V». Для этого проводится анализ на наличие маркеров препарата, и ученые отмечают, что «эти маркеры в 80% случаев отсутствуют». Гинцбург выразил опасение, что известные публике расследования случаев о покупке поддельных сертификатов — лишь малая часть того, что происходит на самом деле.

22 октября ученый объяснял опасность поддельных сертификатов тем, что у людей из-за них меняется поведение. Они начинают верить в свою мнимую безопасность перед реальным вирусом, заболевать и заражать других.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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