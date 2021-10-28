Прямой эфир
Мир
В ООН заявили о рекордном числе беженцев из-за мировых конфликтов
Мир
Бомбардировщики ВВС США Lancer начали отработку уничтожения кораблей РФ
Наука
Корабль «Прогресс» с грузами для МКС вывели на орбиту
Мир
Пушков назвал реакцию Польши на штраф со стороны ЕС наигранной
Общество
В РФ предложили ввести бесплатный проезд на городском транспорте для многодетных
Общество
В Роспотребнадзоре предупредили о риске облысеть из-за COVID-19
Общество
Гинцбург назвал стопроцентный способ защиты от коронавируса
Спорт
Рональд Куман покинул пост главного тренера ФК «Барселона»
Общество
В Роспотребнадзоре назвали наиболее подверженных COVID-19 людей
Общество
Москвичи перед нерабочими днями запаслись техникой для дома
Сюжет:

Мурашко оценил ситуацию с выдачей медотводов от вакцинации против COVID-19

Мурашко указал на практику необоснованной выдачи медотводов от вакцинации против COVID-19
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России существует практика необоснованной выдачи медотводов от вакцинации против коронавируса, чего быть не должно. Об этом 28 октября заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

На ковидном месте: почему заболеваемость коронавирусом в РФ обновила рекорд
7 октября количество новых случаев инфицирования оказалось наибольшим за год

«Подчас, к сожалению, я сталкиваюсь с абсурдными рекомендациями, когда рекомендуется медотвод пациенту, у которого вариантов либо вакцинация, либо при заболевании фактически направление в реанимацию прямое», — сказал Мурашко на съезде Нацмедпалаты.

Министр отметил, что темпы вакцинации от COVID-19 также зависят от каждого врача.

«Профессионализм и подходы к обеспечению здоровья населения для нас являются принципиально важными», — добавил глава ведомства.

26 октября адвокат МКА «Клишин и партнеры» Виталий Богомолов рассказал «Известиям», что ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов») определяет как преступные действия врача, создающего поддельный медицинский сертификат, так и действия программиста, разработавшего QR-код и написавшего страницу-клон госуслуг. Подобное злодеяние наказывается лишением свободы или принудительными работами на срок до двух лет либо арестом на срок до шести месяцев.

При этом для состава преступления будет достаточным просто купить поддельный сертификат или где-то предъявить его, не использовав положенные вакцинированным людям преференции (права).

25 октября директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что почти 80% граждан, заболевших COVID-19 в тяжелой форме якобы после вакцинации «Спутником V», купили поддельный сертификат.

Он добавил, что есть возможность проверки, была ли у пациента прививка «Спутником V». Для этого проводится анализ на наличие маркеров препарата, и ученые отмечают, что «эти маркеры в 80% случаев отсутствуют». Гинцбург выразил опасение, что известные публике расследования случаев о покупке поддельных сертификатов — лишь малая часть того, что происходит на самом деле.

22 октября ученый объяснял опасность поддельных сертификатов тем, что у людей из-за них меняется поведение. Они начинают верить в свою мнимую безопасность перед реальным вирусом, заболевать и заражать других.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021