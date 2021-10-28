Водитель и пассажирка пострадали в ДТП на трассе в Коми

В Прилузском районе Республики Коми в результате опрокидывания легковушки пострадали водитель и пассажирка. Об этом ИА «Комиинформ» сообщили в УГИБДД МВД по республике.

Авария произошла вечером в среду, 27 октября, на 535-м км автодороги Вятка. По предварительным данным, 62-летний водитель Daewoo Nexia двигался в сторону Кирова, но не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и опрокинулась

В результате ДТП водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, гематому лобной области, закрытый перелом бедра, закрытую травму грудной клетки. Его госпитализировали. Также пострадала 62-летняя пассажирка легковушки. Медики диагностировали у нее сочетанную травму, закрытую черепно-мозговую травму, перелом плеча, гематому лобной области, ушиб грудной клетки. Женщина также находится в больнице.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Сотрудники ГИБДД отмечают, что от более серьезных последствий пострадавших спасли пристегнутые ремни безопасности.

Утром 28 октября автомобилист в Екатеринбурге совершил наезд на женщину с девятилетним ребенком, которые перебегали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Оба пешехода получили различные травмы и были доставлены в больницу.