En+ Group передала Музею истории Иркутска 16 исторических экспонатов

Ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и возобновляемой электроэнергии En+ Group в год 65-летия Иркутской ГЭС решил передать Музею истории города Иркутска имени Сибирякова и Иркутскому областному кинофонду экспонаты, являющиеся свидетелями истории строительства и эксплуатации Иркутской гидроэлектростанции. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте компании в четверг, 28 октября.

В частности, директор ГЭС Вадим Чеверда передал 35-мм кинопленки, которая рассказывает об истории покорения Ангары и строительства станции, показывается станционные таблички электрооборудования, гидрогенератора и турбины. Все 16 новых экспонатов пройдут так называемую атрибуцию — их изучат, сфотографируют и сделают научное описание. Затем их зарегистрируют в общегосударственном каталоге музейных ценностей и присвоят официальный статус культурного наследия.

С принимающей стороны в мероприятии участвовали директор музея Сергей Дубровин и заместитель директора Иркутского областного кинофонда Александр Плохотников.

Дубровин отметил, что новый виток развития Иркутск получил именно с началом строительства первой ГЭС Ангарского каскада – Иркутской. С 1950 года город стал индустриальным центром, в него начали стекаться «лучшие умы и творческие силы России», появился телецентр. Режиссеры Киностудии им. Горького и «Мосфильма» стали выбирать для съемок иркутские стройки.

По его словам, на премьеру фильма «Дело было в Пенькове» в город прилетели кинорежиссер Станислав Ростоцкий, актер Вячеслав Тихонов и артистка Майя Менглет. На месте строительства Иркутской ГЭС была актриса Элина Быстрицкая. В музее есть фотография, где артистка стоит в тулупе вместе со строителями.

Передача энергетиками предметов поможет популяризировать иркутскую энергетику, транслируя фильмы во время тематических выставок. Первая из них запланирована на декабрь этого года, подчеркнул директор музея.

В честь Дня рождения Иркутской ГЭС Музей истории Иркутска совместно с En+ Group запланировал провести в канун дня энергетиков серию выставок — в музее и на территории самйо гидроэлектростанции.

«Во время экскурсий можно будет увидеть, как развивалась и менялась гидроэлектростанция, какое оборудование использовалось в прошлом, какие технологии и инженерные решения внедряются сейчас», — заключил Дубровин.

Связанные с сохранением истории проекты поддерживает основатель En+ Group Олег Дерипаска.

Ранее, 6 октября, En+ Group сообщила, что планирует построить четыре новые ГЭС до 2030 года общей мощностью около 2,5 ГВт. Речь идет о Тельмамской, Крапивинской, Нижнебогучанской и Мотыгинской станциях.