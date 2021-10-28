Прямой эфир
Мир
В ООН заявили о рекордном числе беженцев из-за мировых конфликтов
Мир
Бомбардировщики ВВС США Lancer начали отработку уничтожения кораблей РФ
Наука
Корабль «Прогресс» с грузами для МКС вывели на орбиту
Мир
Пушков назвал реакцию Польши на штраф со стороны ЕС наигранной
Общество
В РФ предложили ввести бесплатный проезд на городском транспорте для многодетных
Общество
В Роспотребнадзоре предупредили о риске облысеть из-за COVID-19
Общество
Гинцбург назвал стопроцентный способ защиты от коронавируса
Спорт
Рональд Куман покинул пост главного тренера ФК «Барселона»
Общество
В Роспотребнадзоре назвали наиболее подверженных COVID-19 людей
Общество
Москвичи перед нерабочими днями запаслись техникой для дома

En+ Group передала Музею истории Иркутска 16 исторических экспонатов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и возобновляемой электроэнергии En+ Group в год 65-летия Иркутской ГЭС решил передать Музею истории города Иркутска имени Сибирякова и Иркутскому областному кинофонду экспонаты, являющиеся свидетелями истории строительства и эксплуатации Иркутской гидроэлектростанции. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте компании в четверг, 28 октября.

Поднять выставки: муниципальные музеи переоснастят за 1,9 млрд рублей
На что будут потрачены федеральные средства

В частности, директор ГЭС Вадим Чеверда передал 35-мм кинопленки, которая рассказывает об истории покорения Ангары и строительства станции, показывается станционные таблички электрооборудования, гидрогенератора и турбины. Все 16 новых экспонатов пройдут так называемую атрибуцию — их изучат, сфотографируют и сделают научное описание. Затем их зарегистрируют в общегосударственном каталоге музейных ценностей и присвоят официальный статус культурного наследия.

С принимающей стороны в мероприятии участвовали директор музея Сергей Дубровин и заместитель директора Иркутского областного кинофонда Александр Плохотников.

Дубровин отметил, что новый виток развития Иркутск получил именно с началом строительства первой ГЭС Ангарского каскада – Иркутской. С 1950 года город стал индустриальным центром, в него начали стекаться «лучшие умы и творческие силы России», появился телецентр. Режиссеры Киностудии им. Горького и «Мосфильма» стали выбирать для съемок иркутские стройки.

По его словам, на премьеру фильма «Дело было в Пенькове» в город прилетели кинорежиссер Станислав Ростоцкий, актер Вячеслав Тихонов и артистка Майя Менглет. На месте строительства Иркутской ГЭС была актриса Элина Быстрицкая. В музее есть фотография, где артистка стоит в тулупе вместе со строителями.

Передача энергетиками предметов поможет популяризировать иркутскую энергетику, транслируя фильмы во время тематических выставок. Первая из них запланирована на декабрь этого года, подчеркнул директор музея.

В честь Дня рождения Иркутской ГЭС Музей истории Иркутска совместно с En+ Group запланировал провести в канун дня энергетиков серию выставок — в музее и на территории самйо гидроэлектростанции.

«Во время экскурсий можно будет увидеть, как развивалась и менялась гидроэлектростанция, какое оборудование использовалось в прошлом, какие технологии и инженерные решения внедряются сейчас», — заключил Дубровин.

Связанные с сохранением истории проекты поддерживает основатель En+ Group Олег Дерипаска.

Ранее, 6 октября, En+ Group сообщила, что планирует построить четыре новые ГЭС до 2030 года общей мощностью около 2,5 ГВт. Речь идет о Тельмамской, Крапивинской, Нижнебогучанской и Мотыгинской станциях.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021