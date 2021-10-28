Реконструкцию водозабора в Горнозаводске на Сахалине завершат летом 2022 года

В селе Горнозаводск Сахалинской области в июле 2022 года планируется завершить реконструкцию водозабора. Ход работ на объекте проверил первый замгубернатора Сергей Байдаков во время рабочей поездки в Невельский район.

Как рассказал гендиректор компании-подрядчика Валерий Попазов, работы идут в соответствии с графиком. Мощность станции составит 1670 кубометров в сутки, этого достаточно для всего населенного пункта.

Рабочие уже возвели фундамент для здания очистных сооружений. Также готов резервуар чистой воды на 1 тыс. кубометров, идет обустройство котлована под второй резервуар. Монтаж оборудования и пуско-наладочные работы запланированы на 2022 год. Завершить реконструкцию намерены в июле того же года, пишет ИА SakhalinMedia.

В ходе поездки Сергей Байдаков отметил, что старый водозабор построили около 60 лет назад. Он перестал справляться со своей задачей.

Осенью этого года масштабную реконструкцию системы водоснабжения планировали завершить в Александровске-Сахалинском. Она стартовала в апреле 2019 года по поручению губернатора Валерия Лимаренко. В дальнейшем власти намерены провести те же работы в селах Виахту, Мгачи, Хоэ, Арково, Дуэ.