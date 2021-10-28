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Трем жителям Приангарья вынесли приговор за похищение и убийство

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В Иркутской области по обвинению в похищении, убийстве и пособничестве в убийстве суд вынес приговор трем жителям Усть-Илимска. Об этом сообщают пресс-службы СУ СКР и прокуратуры региона.

Установлено, что 30 сентября 2019 года 34-летний потерпевший прибыл на встречу со своим знакомым, чтобы отдать ему денежный долг. Однако последний отправил за деньгами других двух человек. По прибытии молодые люди стали требовать деньги, но получили отказ. Между участниками встречи произошел конфликт, в ходе которого у должника обнаружили пистолет.

Удерживая мужчину, обвиняемые посадили его в машину и привезли в гараж к своему другу, где уже втроем начали избивать его. Затем потерпевшего вывезли в лес и застрелили из его же пистолета, после чего сожгли тело и скрылись, пишет ИА IrkutskMedia.

В августе 2020-го подозреваемых задержали. Ими оказались трое жителей Усть-Илимска в возрасте от 24 до 27 лет. По ходатайству следствия их арестовали.

Иркутский областной суд признал мужчин виновными. Им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от восьми до 12 лет с отбыванием в колонии строгого режима.

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