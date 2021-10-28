Выручка «ВКонтакте» в III квартале 2021 выросла на 29%

«ВКонтакте» представила итоги третьего квартала 2021 года в рамках финансовой отчетности VK. Соцсеть показывает уверенный рост: выручка увеличилась на 29% и превысила 7 млрд рублей по сравнению с тем же периодом прошлого года. За квартал на платформе вышло 65 крупных обновлений.

Основные результаты

По данным Mediascope (1), 46% аудитории Рунета посещает «ВКонтакте» ежедневно, а за месяц охват достигает 75%.

В IIi квартале количество российских пользователей в месяц составило 72 млн, а средняя ежедневная аудитория «ВКонтакте» в России — 46,2 млн.

У соцсети очень высокий показатель вовлеченности — 64%: столько составляет дневная аудитория от месячной.

15 октября компания представила новый продукт «VK Видео» — крупнейший видеосервис в России с ежедневной уникальной аудиторией свыше 40 млн человек.

Свыше 2 млрд уникальных видео смотрят ежегодно пользователи VK Видео, а авторы загружают более 250 млн роликов. В целом у VK Видео больше 2 млрд просмотров в сутки.

В сентябре количество ежедневных просмотров клипов достигло нового рекорда — 383 млн.

В сентябре время, проводимое пользователями в «Клипах», выросло на 62% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Каждый месяц звонками единой платформы VK пользуются более 20 млн человек.

Каждый день пользователи «ВКонтакте» обмениваются 15 млрд сообщений.

Свыше 51,5 млн человек уже авторизуются в сервисах VK с помощью VK ID (не считая авторизации на vk.com) — это на 27% больше, чем в прошлом квартале.

В III квартале 2021-го количество мини-приложений достигло 36,8 тыс. — это на 66% больше, чем было в этот же период в прошлом. Месячная активная аудитория VK Mini Apps превысила 34 млн (на 26% больше, чем годом ранее).

В III квартале «ВКонтакте» запустила «VK Почту». В первые дни после запуска почту с коротким доменом @vk.com оформили 5,7 млн человек.

С момента запуска благодаря VK Donut создатели контента заработали более 126 млн рублей.

В третьем квартале 2021-го аудитория мобильных игр выросла на 15% год к году, каталог — на 135%, а общий объем платежей в мобильных играх с использованием внутренней валюты «ВКонтакте» вырос на 60%.

Также «ВКонтакте» представляет более подробные итоги работы за квартал по разным направлениям.

Аудитория и вовлеченность

«ВКонтакте» — крупнейшее суперприложение и социальная сеть в России. Компания продолжает удерживать лидерство по аудитории и вовлечённости пользователей соцсетей.

По данным Mediascope (1), 46% аудитории рунета посещает «ВКонтакте» ежедневно, а за месяц охват достигает 75%.

В III квартале количество российских пользователей в месяц составило 72 млн, а средняя ежедневная аудитория «ВКонтакте» в России — 46,2 млн.

У соцсети очень высокий показатель вовлеченности — 64%: столько составляет дневная аудитория от месячной.

«VK Видео» и «Клипы»

15 октября компания представила новый продукт «VK Видео» — крупнейший видеосервис в России с ежедневной уникальной аудиторией свыше 40 млн человек. Это стало возможным благодаря объединению видеоресурсов «ВКонтакте» и других продуктов компании VK.

«VK Видео» объединяет ключевые технологии в рамках единой видеоплатформы: адаптивный стриминг, кросс-платформенный плеер с самым быстрым первым кадром, качество 4К, оптимизированные сетевые протоколы и технологии доставки контента.

Свыше 2 млрд уникальных видео смотрят ежегодно пользователи «VK Видео», а авторы загружают более 250 млн роликов. В целом у VK Видео больше 2 млрд просмотров в сутки.

Вертикальные ролики — одно из ключевых направлений «ВКонтакте». Активный рост показывает сервис коротких вертикальных видео с AR-эффектами «Клипы»: каждый день такие ролики смотрят больше 350 млн раз. В сентябре «Клипы» установили новый рекорд — 383 млн ежедневных просмотров.

За время работы «Клипов» 2,1 млн уникальных авторов разместили на платформе более 8 млн роликов.

Каждый день клипы смотрят 20 млн человек.

В сентябре время, проводимое пользователями в «Клипах», выросло на 62% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

За текущий год доход от видеорекламы в Instream-формате, размещённой во «ВКонтакте», вырос в 5 раз.

Звонки и мессенджер

В IIi квартале «ВКонтакте»запустила десктопное приложение для звонков. «VK Звонки» — бесплатное приложение для видеозвонков на 2 048 человек, без лимита по времени и с демонстрацией экрана в разрешении 4К. Также компания открыла SDK «VK Звонков» для разработчиков IT-сервисов — большинство функций можно интегрировать в свои продукты.

Каждый месяц звонками единой платформы VK пользуются более 20 млн человек.

В третьем квартале «ВКонтакте»представила новый дизайн мессенджера: теперь пользователи могут изменять тему чата для всех участников, а также настраивать уникальное оформление для своих переписок. В день после запуска 1,23 млн пользователей изменили оформление в 1,5 млн чатов.

Каждый день пользователи «ВКонтакте»обмениваются 15 млрд сообщений.

VK Mini Apps

«ВКонтакте» не прекращает расширять экосистему сервисов и наращивать их аудиторию.

В III квартале 2021-го количество мини-приложений достигло 36 800 — это на 66% больше, чем было в этот же период в прошлом году. Обилие дополнительных возможностей уже давно сделало «ВКонтакте» суперприложением: пользователям не нужно устанавливать отдельные приложения, чтобы общаться, решать повседневные вопросы или интересно проводить досуг.

Разнообразие сервисов мотивирует пользователей чаще использовать платформу: месячная активная аудитория VK Mini Apps превысила 34 млн (на 26% больше, чем годом ранее).

VK ID

VK ID — единая учетная запись для сервисов VK. Благодаря VK ID не нужно запоминать десятки паролей, проще управлять данными в разных приложениях и на сайтах, а расширенные настройки безопасности повышают уровень защиты информации.

Свыше 51,5 млн человек уже авторизуются в сервисах VK с помощью VK ID (не считая авторизации на vk.com) — это на 27% больше, чем в прошлом квартале.

Кроме «ВКонтакте», VK ID уже полностью или частично внедрили 27 продуктов VK. В будущем единая учетная запись появится во всех проектах VK.

«VK Почта»

В третьем квартале «ВКонтакте» запустила VK Почту — персонализированный сервис с минималистичным дизайном для обмена письмами. В первые дни после запуска почту с коротким доменом @vk.com оформили 5,7 млн человек.

VK Donut

VK Donut — платформа для монетизации контента в сообществах, которую запустили в июне прошлого года. Подписчики могут оформить регулярную финансовую поддержку проекта, а авторы — отблагодарить их эксклюзивными материалами, закрытыми акциями или ранним доступом к новым работам. С момента запуска благодаря VK Donut создатели контента заработали более 126 млн рублей.

Игры

В III квартале 2021-го дневная аудитория мобильных игр выросла на 15% год к году.

Количество проектов в каталоге мобильных игр «ВКонтакте» выросло на 135% за тот же период.

Общий объём платежей в мобильных играх с использованием внутренней валюты «ВКонтакте» в III квартале также вырос на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Технологии

«ВКонтакте» одной из первых в мире внедрила передовую технологию передачи данных на базе нового интернет-протокола QUIC и в 2 раза ускорила доставку контента в веб-версии и мобильных приложениях. Теперь потребление контента на высокой скорости будет возможно без потери качества даже при слабом интернет-соединении и в неустойчивых мобильных сетях.

«ВКонтакте» расширила геораспределённую сеть доставки контента (Content Delivery Network, или CDN). Сеть стала одной из крупнейших в России и включает в себя более 50 узлов. Теперь 97 миллионов пользователей «ВКонтакте» по всему миру смогут потреблять контент на высокой скорости: видео и трансляции будут стартовать до 1,5 раз быстрее в среднем вне зависимости от расстояний.

«ВКонтакте» продолжит активно инвестировать в стратегические направления и развивать их: видео, в том числе «Клипы», звонки для личного и профессионального использования, музыку, e-commerce, а также суперприложение и экосистемные проекты, включая VK Combo, VK ID, VK Pay и VK Mini Apps.