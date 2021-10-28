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В Москве стартовал режим нерабочих дней из-за ситуации с коронавирусом

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В Москве 28 октября начался период нерабочих дней, который продлится по 7 ноября. Соответствующий указ мэр Москвы Сергей Собянин подписал 21 октября.

На это время в обычном режиме смогут работать только продуктовые магазины, аптеки, а также точки, где продается не менее 30% товаров первой необходимости.

Кроме того, плановую помощь продолжат оказывать медицинские организации. Экстренная медицинская помощь сохраняется в полном объеме.

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Все остальные предприятия с четверга смогут реализовывать товар дистанционно, в том числе при помощи доставки. Так, кафе и рестораны будут открыты только для продажи блюд навынос или на доставку.

Также свою работу с 28 октября до 7 ноября приостановят химчистки, прачечные и другие организации, оказывающие бытовые услуги, в том числе шиномонтажи и автосервисы. В эту категорию также вошли салоны красоты, косметические, SPA и массажные салоны, солярии, бани и сауны, спортивные комплексы, фитнес-клубы и бассейны.

В стоматологических клиниках будут оказывать только неотложную или экстренную помощь.

В ГИБДД уточнили, что государственные услуги в период нерабочих дней будут предоставляться только по предварительной записи через портал госуслуг. При этом подготовку будущих водителей в автошколах могут также затронуть некоторые изменения.

20 октября президент России Владимир Путин из-за сложной ситуации с коронавирусом подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионы могут при необходимости ввести нерабочие дни уже с 23 октября и продлить их после 7 ноября.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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