Путин назначил Львову-Белову на пост детского омбудсмена

Президент России Владимир Путин в среду, 27 октября, назначил сенатора Марию Львову-Белову на пост детского омбудсмена. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства.

На этой должности она сменила Анну Кузнецову, которая перешла в Госдуму.

«Назначить Львову-Белову Марию Алексеевну уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка сроком на пять лет», — говорится в документе.

Ранее в тот же день Путин встретился с Львовой-Беловой в режиме видео-конференц-связи и предложил ей занять должность уполномоченного по правам ребенка.

«У вас очень хороший и большой опыт общественной работы и семейной», — сказал российский лидер.

Он также отметил, что позиция омбудсмена по правам ребенка дает возможность применить все знания и навыки, чтобы «на этом поприще добиться серьезных значимых результатов для большого количества семей».

Львова-Белова согласилась и попросила о встрече с президентом через два месяца, чтобы более предметно обсудить задачи на ближайшую перспективу и свое видение.

Позднее она заявила «РИА Новости», что приступает к обязанностям детского омбудсмена с 27 октября. Самое главное, по ее словам, чтобы ни один ребенок, нуждающийся в поддержке, не остался без внимания.

Ранее Львова-Белова была учредителем и исполнительным директором реабилитационного центра для молодых людей с ограниченными возможностями. В 2017—2019 годах она входила в состав Общественной палаты РФ. С сентября 2020 года вплоть до назначения детским омбудсменом Львова-Белова занимала пост сенатора от Пензенской области.

С сентября 2016 года пост детского омбудсмена в России занимала Анна Кузнецова. 1 октября Путин освободил ее от этой должности в связи с избранием в Государственную думу. 27 сентября президент объявил, что лидеры предвыборного списка «Единой России» будут возглавлять профильные комиссии в своей партийной работе. Кузнецова приняла предложение возглавить комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи.