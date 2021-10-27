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Дорогу между Невельском и Холмском на Сахалине отремонтируют за два года

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В Сахалинской области в 2022 году стартует ремонт автодороги между Невельском и Холмском. Вопрос обсудили в ходе встречи первого замгубернатора Сергея Байдакова с жителями Невельского района, сообщает пресс-служба правительства региона.

На следующий год запланированы работы на отрезке между Невельском и Правдой. В течение двух лет капитальное покрытие обустроят на участке протяженностью 15 км, пишет ИА SakhalinMedia.

Средства на ремонт трассы предусмотрены в региональном бюджете.

Ранее сообщалось, что в 2022 году начнется проектирование и строительство объездной дороги, которая соединит две федеральные трассы в Сахалинской области. Грузовые и легковые автомобили получат альтернативный маршрут до 2024 года.

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