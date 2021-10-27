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Дорогу на улице Матросова в Красноярске расширили до четырех полос

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В Красноярске рабочие завершили расширение улицы Матросова на пересечении с улицей Семафорной. Об этом сообщает городская администрация.

Подрядчик успешно расширил проезжую часть, добавив четвертую полосу. Также там появился тротуар и правоповоротный шлюз, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Сейчас рабочие ведут подготовку к созданию двух подпорных стен из габионных конструкций.

В целом работы на улице Матросова подходят к концу. Официальное завершение запланировано на вторую половину ноября.

Ранее в октябре сообщалось, что в Красноярске в 2022 году планируют отремонтировать 11 подпорных стен. На эти цели в горбюджете предусмотрели 42 млн рублей. Часть этих средств также пойдет на разработку проектов для ремонта еще 12 объектов.

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