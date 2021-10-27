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Родственница экс-главы Раменского района оценила оправдательный вердикт

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Екатерина Кулакова, родственница бывшего главы Раменского района Андрея Кулакова, оправданного в среду, 27 октября, судом присяжных по делу об убийстве зампредседателя общественной палаты района Евгении Исаенковой, рассказала, что рада вынесенному решению.

«Я очень рада... На этом все. Мы не сомневались, что все будет хорошо», — заявила она в беседе с корреспондентом РЕН ТВ.

Ранее в этот день присяжные оправдали бывшего главу Раменского района Андрея Кулакова по делу об убийстве зампредседателя Общественной палаты района Евгении Исаенковой, которая состояла с ним в отношениях.

В Подольском областном суде за его невиновность проголосовали пять присяжных, при этом лишь один человек посчитал его виновным. Судья Диана Алмаева приказала освободить Кулакова из-под стражи в зале суда.

Сам Кулаков обратил внимание на то, что у Исаенковой могли быть враги. При этом он допустил, что и его самого могли убить, но неясно, по каким причинам. Комментируя решение присяжных, он подчеркнул, что полностью им удовлетворен.

27 октября прокуроры выдвинули новое доказательство вины Кулакова. Прокуратура предоставила сообщение, которое экс-глава Раменского района отправил Исаенковой незадолго до ее смерти, в нем говорится о том, что женщина окончательно извела Кулакова. Однако он сам ответил, что такое сообщение помнит, но не может точно сказать, кому его отправил.

31 мая Кулаков был задержан по подозрению в убийстве Исаенковой, с которой он состоял в отношениях. По предварительной информации, жена чиновника узнала об измене и начала оказывать на мужа давление. В результате в ночь на 2 мая подозреваемый, предположительно, убил свою 39-летнюю любовницу и скрылся с места происшествия.

Исаенкову через несколько дней нашли в собственном автомобиле Mercedes с признаками удушения.

Сообщение об убийстве прокомментировала экс-супруга Кулакова. По ее словам, чиновник за время их брака никогда не проявлял агрессии и вряд ли мог кого-то убить.

29 мая Кулаков досрочно сложил с себя полномочия главы Раменского района. При этом свою вину он категорически отрицает.

1 июля в Следственном комитете (СК) России заявили, что виновность Кулакова подтверждается в том числе проверкой на полиграфе. Кроме того, следователи отметили, что на теле погибшей были найдены биологические и потожировые следы Кулакова.

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