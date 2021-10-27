Пять человек пострадали в ДТП на севере Москвы

На севере Москвы произошла авария с участием двух автомобилей, в результате пострадали пять человек. Об этом в среду, 27 октября, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.

«На Тимирязевской улице в районе дома № 20 столкнулось два автомобиля. По информации ГИБДД, пострадали пять человек. Движение не затруднено», — сказано в тексте.

Госавтоинспекция Москвы уточняет, что водитель автомобиля Daewoo Nexia совершал поворот во двор и не уступил дорогу водителю автомобиля «ВАЗ-2107», двигавшемуся во встречном направлении.

Согласно предварительным данным, у всех пострадавших травмы не тяжелые. Инспекция подчеркнула, что оба водителя, предварительно, не находились в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в среду сообщалось, что трехлетний ребенок пострадал в аварии с участием двух автомобилей. ДТП произошло в московском районе Орехово-Борисово Южное на улице Домодедовской.