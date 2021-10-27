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Строительство самой большой школы за Уралом завершат в 2022 году

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В микрорайоне Бугач в Красноярске в 2022 году планируется завершить строительство самой большой школы за Уралом. Об этом сообщает городская администрация.

По данным на 27 октября, подрядчик уже завершил строительство коробки и основные бетонные работы, а также смонтировал перекрытия и перегородки. В одном из корпусов рабочие установили окна.

В середине ноября планируется завести в корпус отопление, чтобы зимой можно было приступить к отделочным работам, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Для безопасности учащихся будет построен надземный переход. Его введут в эксплуатацию вместе со школой.

Школа в микрорайоне Бугач рассчитана на 1550 учеников. Она станет самым большим средним образовательным учреждением за Уралом.

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