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Приморье получит 340 млн рублей на детские выплаты

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Приморский край получит из резервного фонда правительства РФ около 340 млн рублей на выплаты для детей от трех до семи лет. Об этом сообщает региональное правительство.

Размер пособия составляет половину от размера прожиточного минимума на ребенка. В Приморье это около 15,4 тыс. рублей. В зависимости от ситуации выплата может достигать до 100% от прожиточного минимума, уточняет ИА PrimaMedia.

По данным агентства, с августа этого года в регионе началась реализация Национальной социальной инициативы, связанной с новой выплатой. Специалисты готовы оказать помощь в заполнении документов на получение соцподдержки.

Как объяснила министр труда и соцполитики Светлана Красицкая, в пилотном режиме механизм действует в Арсеньевском и Уссурийском городских округах. После анализа результатов опыт планируется распространить на остальные города и районы края.

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