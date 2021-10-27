План по лесовосстановлению выполнили на Сахалине на 90%

На территории Сахалинской области план по лесовосстановлению выполнили почти на 90%. Об этом сообщает пресс-служба агентства лесного и охотничьего хозяйства региона.

На сегодняшний день на площади в 740 га высажено 2,6 млн сеянцев лиственницы и ели. До конца сезона планируется увеличить этот показатель до 2,8 млн штук. На эти цели из федерального бюджета выделили ,более 27 млн рублей.

По словам главы агентства Владимира Корнева, в 2022 году финансирование федерального проекта «Сохранение лесов» в регионе предусмотрено в размере 26,618 млн рублей. Ведомство намерено увеличить объем лесовосстановительных работ, пишет ИА SakhalinMedia.

В девяти лесных питомниках Сахалина сейчас выращивается 3 млн сеянцев. Подведомственные агентству лесного и охотничьего хозяйства учреждения обеспечены посадочным материалом полностью.