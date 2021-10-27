Автоматические штрафы за неправильную парковку ввели в Рязани

В Рязани утвердили автоматические штрафы за нарушения правил парковки. Об этом сообщила областная дума.

Депутаты внесли изменения в закон «Об административных правонарушениях», позволяющие быстрее принимать решения в случаях с административными правонарушениями. Закон предусматривает штраф без составления соответствующего протокола, если нарушение совершили в сфере благоустройства территории и зафиксировали с помощью фото- или видеофиксации, работающими в автоматическом режиме, передает 62INFO.ru.

По мнению инициаторов, новые нормы будут препятствовать совершению административных правонарушений в области благоустройства, способствовать дисциплине водителей и сохранению газонов и зеленых зон.