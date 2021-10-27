Более 200 школ и детсадов планируется построить в Петербурге

Острую проблему нехватки детских садов и школ в Санкт-Петербурге обещают ликвидировать в 2024 году. Для этого нужно ввести в эксплуатацию 205 учреждений, заявил на представлении в ЗакСе проекта бюджета губернатор города Александр Беглов.

«Чтобы ликвидировать дисбаланс — нужно свыше 300 млрд и столько же, 320 млрд рублей, на строительство инженерной инфраструктуры. Город накопил эти долги перед жителями», — отметил Беглов.

После обращения к президенту с этой проблемой из резерва впервые выделили 10,5 млрд, чтобы выкупить четыре школы, 23 детсада и 17 объектов здравоохранения, передает телеканал «78». Ещё одна задача — капремонт школ в центральных районах города. В трёхлетний бюджет заложили капремонт 35 объектов.