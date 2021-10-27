Швейцария присоединилась к санкциям ЕС по Крыму против восьми россиян

Швейцария вслед за Европейским союзом ввела санкции против восьмерых россиян в связи с воссоединением Крыма с Россией. Об этом 27 октября говорится на сайте Государственного секретариата страны по экономике (SECO).

Среди санкций, в частности, обязательное разрешение на выпуск определенных финансовых инструментов и предоставление определенных кредитов, запрет на установление новых деловых отношений и обязательное декларирование существующих.

В списке, в частности, фигурируют судья Киевского районного суда Симферополя Михаил Белоусов, председатель Киевского районного суда Симферополя Андрей Долгополов, прокурор Евгений Колпиков.

11 октября стало известно, что Евросоюз расширил черный список по воссоединению Крыма с Россией, включив в него еще восемь человек, в основном судей и прокуроров Крыма. Теперь в нем фигурируют 185 физических и 48 юридических лиц. Этот список пополнили лица, занятые на службе в судебных органах Крыма и Севастополя.

Месяцем ранее Совет ЕС пролонгировал до 15 марта 2022 года персональные санкции в отношении некоторых россиян, которые, по его мнению, якобы несут ответственность за угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

В марте 2014 года Евросоюз, США и ряд других стран ввели санкции против России. Причиной стала ситуация, сложившаяся после госпереворота на Украине. Киев ввел первые санкции в отношении Москвы в апреле того же года.

Крым вернулся в состав России по итогам референдума 2014 года. Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. В то же время Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.